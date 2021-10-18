العقوبة الجنائية بين التشريع والقضاء.. رسالة دكتوراه بحقوق الإسكندرية

الإثنين 18/أكتوبر/2021 - 04:20 م

نالت الباحثة نرمين ناصر معلا، درجة الدكتوراة بتقدير امتياز، من كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، حول (ضوابط تقدير العقوبة الجنائية بين التشريع والقضاء)، في رسالتها التي أشرف عليها أ.د. أمين مصطفى محمد، عميد الكلية، وناقشها أ.د. فتوح الشاذلي، أستاذ القانون الجنائي بالكلية، والدكتور خيري أحمد الكباش، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي. وأشادت لجنة المناقشة بتميز الباحثة، وموضوع رسالتها، باعتبارها مرجعا هاما من مراجع البحث العلمي، وتستهدف المساهمة في تحقيق الغاية الكبرى للإنسانية كلها وهي العدالة في تقدير العقوبة، بدءً من ميلادها على يد المشرع وصولًا إلى تطبيقها بعقل وضمير القاضي.

وانقسمت الرسالة إلى بابين رئيسيين: الأول، تناول ميلاد العقوبة على يد المشرع بمعناه الواسع؛ ووجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، ومراعاة الاتفاقيات الدولية، وعدم رجعية العقوبة الجنائية، والتناسب بين الجريمة وعقوبتها، وعدم استهداف العقوبة تحقيق أغراض مالية. أما الباب الثاني: فتناول ضوابط التقدير القضائي للعقوبة الجنائية، وهي مسألة على الرغم مما يبدو عليها من بساطة إلا أن بها كثير من العثرات والصعوبات القانونية الشديدة التي كشف عنها الفقه وتطبيقات القضاء.