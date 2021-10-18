استقالة رئيس غرفة الحرف اليدوية من منصبه بمبادرة "تتلف في حرير"

الإثنين 18/أكتوبر/2021 - 03:12 م

أعلن مسعد عمران رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات إستقالتة من عضوية مبادرة "مبادرة تتلف في حرير"، والتي أنشأها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم قطاع الحرف اليدوية بمصر في الفترة المقبلة، مشيراً إلي أن الاستقالتة جاءات بسبب وزارة التضامن الاجتماعي والتي تغير اهداف المبادرة عما كان معلن لها .

و أضاف عمران، أن أساس المبادرة يعتمد علي تسليم نول لكل صانع عامل بمجال السجاد، حيث قامت الوزراة بتوزيع الأنوال علي التجار والجمعيات الأهلية، وهو ما يتسبب في خروج العامل الفني وصناع السجاد خارج إطار المبادرة والتي في الأساس أنشئت لهم، مضيفاً " صندوق تحيا مصر"، قام بدور حيوي وكبير في عمل كافة المطلوب من دراسة وكتابة مقتراحات وتمويل، ولكن وزارة التضامن لم تنفذ الأسس الحقيقية للمبادرة .

وأكد عمران، أن انسحابة من متابعة المبادرة كعضو فني في المبادرة يأتي بعد محاولات لحل تلك الأزمة مع مسئولي التضامن الاجتماعي، وتوفير الأنوال لصناع السجاد والحرفيين التي أنشئت المبادرة لهم في الأساس، فيما وجه عمران الشكر لمسئولي "صندوق تحيا مصر"، لما قاموا به من دور كبير وكامل الدور وتقديم كافة التمويل الخاص به للوزارة، و التصامن لم تقوم بتنفيذ اي من أدوارها وابتعدت كليا عن الأساس الخاصة بالمبادرة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جدير بالذكر، أن المبادرة الرئاسية "تتلف في حرير"، تستهدف دعم صناعة الحرف التراثية والمنسوجات اليدوية، و تقدّم أوجه الدعم والمساندة لصغار العاملين في صناعة النول، مع جذب منتجين جُدد من الشباب والفتيات والسيدات، بجانب دعم القطاع الخاص للمساهمة في تطوير صناعات الحرف اليدوية، فيما يأتي من بين الفئات المستهدفة التي أعلنت عنها المبادرة الرئاسية التي تم إطلاقها بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" المشتغلون في صناعة النول ولا يمتلكون أدوات إنتاج، والأسر الأكثر احتياجا المستفيدة من برامج الدعم النقدي المشروط، والعمالة ذوي الخبرة في مجال تصنيع السجاد، ومؤسسات القطاع الخاص و المدني العاملة في هذا المجال.