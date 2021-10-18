وزير التعليم العالي يفتتح مكتب التايكو ونادي ريادة الأعمال بالمعهد القومي لعلوم البحار

الإثنين 18/أكتوبر/2021 - 11:09 ص

افتتح د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأحد، مكتب التايكو لنقل التكنولوجيا، ونادى ريادة الأعمال بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وذلك بحضور د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ود. عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد.

خلال فعاليات الافتتاح، أكد الوزير أهمية زيادة مكافآت النشر العلمي الدولي للباحثين بكافة المعاهد والمراكز والهيئات البحثية، بما ينعكس إيجابيًا على جودة البحث العلمي فى مصر، وبما يضمن للباحثين حصولهم على الترقيات الأكاديمية والمكانة العلمية، ومساهمة ذلك فى ارتفاع تصنيفات تلك المعاهد والمراكز البحثية، لافتًا إلى دعم القيادة السياسية للبحث العلمي، انطلاقًا من تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ومن جانبه، أشار د. عمرو زكريا، فى بيان اليوم الأثنين، إلى أن افتتاح مكتب التايكو، ونادى ريادة الأعمال جاء بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، موضحًا أن مكتب التايكو يهدف إلى نقل التكنولوجيا وتمويل الأبحاث العلمية لتحويلها إلى منتجات قابلة للتطبيق بما يسهم فى خدمة وتنمية الصناعة فى مصر، مضيفًا أن نادي ريادة الأعمال يهدف إلى رفع كفاءة الباحثين ونقل أفكارهم البحثية إلى الأسواق. وعقب فعاليات الافتتاح، ترأس د. خالد عبدالغفار اجتماع مجلس إدارة المعهد، بحضور أعضاء مجلس الإدارة؛ لمناقشة موضوعات جدول أعمال المجلس.

وخلال الاجتماع، استعرض د. عمرو زكريا أنشطة وإنجازات المعهد خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى الرحلات التى قامت بهما السفن البحثية التابعة للمعهد "اليرموك، وسلسبيل" خلال الفترة من مايو وحتى سبتمبر ٢٠٢١، مؤكدًا أنه عقب كل رحلة بحثية استكشافية يتم عمل صيانة للسفن، مضيفًا أن تلك الرحلات تهدف إلى استكشاف أماكن تجمعات الأسماك، وعمليات البحث عن المعادن.

و وافق المجلس على إصدار المعهد لمجلة جديدة بعنوان "الاقتصاد الأزرق Blue Economy" تقوم بنشر مقالات بحثية أصلية بالإضافة إلى مقالات مراجعة فى جميع مجالات العلوم البحرية بما في ذلك البيولوجيا البحرية، الطبيعة البحرية، الهيدرولوجيا، الجيولوجيا البحرية، الجيوفيزياء البحرية، علم الآثار البحرية، الاستكشاف البحري، المخاطر البحرية، العمليات الساحلية، التطورات التكنولوجية فى المجالات البحرية، تغير المناخ، الأراضي الرطبة، البحيرات، إدارة المياه. واستعرض الاجتماع ورش العمل التى نظمها أو شارك فيها المعهد خلال الفترة الماضية، وكذلك بروتوكولات التعاون الموقعة بين المعهد والمركز القومى للبحوث، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

وناقش الاجتماع التحضيرات النهائية لمؤتمر المعهد بعنوان "عموم إفريقيا لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة"، والمقرر عقده خلال الفترة من 7-9 ديسمبر 2021، بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو؛ بهدف وضع الخطة الأساسية 2030 للدول الإفريقية في مجال علوم البحار، واستعراض كافة أنشطتها وبرامجها في هذا المجال بما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في علوم البحار، فضلاً عن إطلاق موقع إلكترونى لهذا المؤتمر يضم كافة البرامج والأنشطة وكذلك المشاركين من مختلف الدول الإفريقية وغيرها.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة البحوث بالمعهد وتشمل: الترقيات، التعيينات، الإعارات. وعلى هامش فعاليات مجلس إدارة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، شهد د. خالد عبدالغفار توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ بهدف إنشاء الشركات المشتركة والتعاون في مجال ريادة الأعمال.

وقع البروتوكول د. محمود صقر رئيس الأكاديمية، ود. عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد.