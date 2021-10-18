اليوم.. محاكمة أيمن بهجت بالتهرب الضريبي

الإثنين 18/أكتوبر/2021 - 07:01 ص

تنظر محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المؤلف والشاعر الغنائى أيمن بهجت محمد محمد قمر، فى اتهامه بالتهرب من دفع 513 ألف جنيه للضرائب.

وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر الشهير بـ"أيمن بهجت قمر"، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغانى والمؤلفات الغنائية، فى الفترة من 2009 حتى 2013.

يذكر أن قضت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي في وقت سابق بإيقاف تنفيذ عقوبة بتغريم الفنان رامى صبرى، غرامة قدرها ٣٦٥ الف جنيه، لتهربه من الضرائب، لقيامه بسداد المبالغ المستحقة وقيام محاميه بتقديم شهادة من مصلحة الضرائب موضح فيها ما تم سداده على هذه القضية، حكمت المحكمة بإيقاف تنفيذ لعقوبة.

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قضت بتاريخ 20 مايو من عام 2020، حضورى بتوكيل بتغريم الفنان رامى صبرى 336 ألفا و566 ألف جنيه، مقدار ما يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها والمصاريف، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 336 ألفا و566 جنيه للضرائب العامة.

وكشفت القضية رقم 282 لسنة 2018 ضرائب عامة، تهرب المطرب رامى صبرى من دفع مبلغ 336 ألفا و566 جنيه، عن أعماله في الغناء والأغانى المختلفة بالحفلات.