ads
الإثنين 18 أكتوبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في لبنان.. 554 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سجل لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 554 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 633909 إصابات.
وأفادت وزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 8425 حالة بعد تسجيل 6 حالات وفاة.

كورونا لبنان إصابات حصيلة وفيات