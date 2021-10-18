كورونا في لبنان.. 554 إصابة جديدة

الإثنين 18/أكتوبر/2021 - 02:37 ص

سجل لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 554 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 633909 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 8425 حالة بعد تسجيل 6 حالات وفاة.