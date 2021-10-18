كورونا في الأردن.. 1068 إصابة جديدة

الإثنين 18/أكتوبر/2021 - 03:59 ص

سجل الأردن اليوم 1372 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 841489 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 815403 حالات شفاء بعد تسجيل 1222 حالة إضافية، كما سجلت 14 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10879 حالة.