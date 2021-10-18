اقتصاد آخر الليل.. اليوم الإثنين 18 أكتوبر 2021

الإثنين 18/أكتوبر/2021 - 02:00 ص

شهد قطاع الاقتصاد عددًا من الأخبار المهمة التى نشرتها "البوابة نيوز"، مساء أمس الأحد، وفى نشرة منتصف الليل 18 أكتوبر 2021 نعيد التذكير بأهمها، وإلى مزيد من التفاصيل:

وزير البترول يصدر حركة تنقلات لرؤساء شركات القطاع

https://www.albawabhnews.com/4451381

"قطاع الأعمال": نحرص على حقوق العاملين وفق القانون

https://www.albawabhnews.com/4451375

اقتصادي: توجه قوي بالسوق المصري لاستخدام التطبيقات التكنولوجية بالمشروعات العمرانية

https://www.albawabhnews.com/4451305

خبير: تغيرات إيجابية في شكل ونمط المنتج العقاري المتواجد بالسوق المصري

https://www.albawabhnews.com/4451295

خبير: السوق المصري مناخ خصب لسوق مواد البناء

https://www.albawabhnews.com/4451300

إحلال السيارات تكشف آخر تطورات المبادرة منذ انطلاقها وحتى سبتمبر

https://www.albawabhnews.com/4451302

"مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك" تعلن بداية حملتها لمقاطعة البيض

https://www.albawabhnews.com/4451274