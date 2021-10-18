اقتصاد آخر الليل.. اليوم الإثنين 18 أكتوبر 2021

شهد قطاع الاقتصاد عددًا من الأخبار المهمة التى نشرتها "البوابة نيوز"، مساء أمس الأحد، وفى نشرة منتصف الليل 18 أكتوبر 2021 نعيد التذكير بأهمها، وإلى مزيد من التفاصيل:
وزير البترول يصدر حركة تنقلات لرؤساء شركات القطاع
https://www.albawabhnews.com/4451381
"قطاع الأعمال": نحرص على حقوق العاملين وفق القانون
https://www.albawabhnews.com/4451375
اقتصادي: توجه قوي بالسوق المصري لاستخدام التطبيقات التكنولوجية بالمشروعات العمرانية
https://www.albawabhnews.com/4451305
خبير: تغيرات إيجابية في شكل ونمط المنتج العقاري المتواجد بالسوق المصري
https://www.albawabhnews.com/4451295
خبير: السوق المصري مناخ خصب لسوق مواد البناء
https://www.albawabhnews.com/4451300
إحلال السيارات تكشف آخر تطورات المبادرة منذ انطلاقها وحتى سبتمبر
https://www.albawabhnews.com/4451302