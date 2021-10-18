ads
الإثنين 18 أكتوبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

اقتصاد آخر الليل.. اليوم الإثنين 18 أكتوبر 2021

النشرة الاقتصادية
النشرة الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد قطاع الاقتصاد عددًا من الأخبار المهمة التى نشرتها "البوابة نيوز"، مساء أمس الأحد، وفى نشرة منتصف الليل 18 أكتوبر 2021 نعيد التذكير بأهمها، وإلى مزيد من التفاصيل:

وزير البترول يصدر حركة تنقلات لرؤساء شركات القطاع

https://www.albawabhnews.com/4451381

"قطاع الأعمال": نحرص على حقوق العاملين وفق القانون

https://www.albawabhnews.com/4451375

اقتصادي: توجه قوي بالسوق المصري لاستخدام التطبيقات التكنولوجية بالمشروعات العمرانية

https://www.albawabhnews.com/4451305

خبير: تغيرات إيجابية في شكل ونمط المنتج العقاري المتواجد بالسوق المصري

https://www.albawabhnews.com/4451295

خبير: السوق المصري مناخ خصب لسوق مواد البناء

https://www.albawabhnews.com/4451300

إحلال السيارات تكشف آخر تطورات المبادرة منذ انطلاقها وحتى سبتمبر

https://www.albawabhnews.com/4451302

"مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك" تعلن بداية حملتها لمقاطعة البيض

https://www.albawabhnews.com/4451274

سيارات وزير البترول التطبيقات التكنولوجية احلال السيارات اقتصاد آخر الليل