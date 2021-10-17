الفريق الماحي .. أكبر خطة تمهيد نيرانى فى تاريخ الحروب

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 10:17 م

الفريق محمد سعيد الماحي (١ فبراير ١٩٢٢ - ٢٠ يونيو ٢٠٠٧) قائد عسكري وسياسي مصري، من مواليد دمياط، وتخرج في الكلية الحربية سنة ١٩٤٢، ثم في كلية أركان حرب سنة ١٩٥١، شارك في حرب ١٩٦٧، شغل منصب قائد سلاح المدفعية في حرب أكتوبر. رقي إلى رتبة الفريق سنة ١٩٧٤. وصفه الرئيس السادات في مذكراته بأنه رجل رهيب كمدفعيته حيث إنه كان يتميز بالهدوء والدقة الشديدة وحصل على الثانوية العامة عام ١٩٣٩.

التحق بالكلية الحربية وتخرج فيها في ١ يوليو ١٩٤٢ ضابطًا بسلاح المدفعية، وشارك في حرب ١٩٤٨. بعد ثورة يوليو تولى قيادة اللواء ٤١ ثم اللواء ٥٣ مدفعية. شارك في حرب اليمن عام ١٩٦٢. وشغل قائد مدفعية الفرقة الثالثة والفرقة الثانية مشاة.رئيس فرع شئون ضباط إدارة المدفعية عام ١٩٦٧.رئيس أركان المنطقة المركزية العسكرية عام ١٩٦٨.رئيس أركان إدارة المدفعية عام ١٩٧٠.

وشارك في حرب الاستنزاف وتولى منصب مدير سلاح المدفعية في ٢٣ مايو ١٩٧١ وشارك في حرب أكتوبر وهو يشغل هذا المنصب.

ترقى إلى رتبة الفريق الوقتي في ١٩٧٤. وشغل منصب كبير الياوران برئاسة الجمهورية.

تولى رئاسة المخابرات العامة المصرية في الفترة من ١٩٧٨ حتى ١٩٨١.

عين محافظًا للإسكندرية (٢٤ أغسطس ١٩٨١ - ١٧ مايو ١٩٨٢).

حرب ١٩٧٣

وتولى منصب قائد سلاح المدفعية أثناء الحرب. قام بوضع خطة أكبر تمهيد نيرانى في تاريخ الحروب على مستوى العالم عاونه فيها العميد منير شاش قائد مدفعية الجيش الثالث والعميد محمد عبدالحليم أبو غزالة قائد المدفعية في الجيش الثاني.

تولي رئاسة المخابرات العامة في الفترة ما بين سنتي ١٩٧٨ و١٩٨١ حتى أواخر عهد الرئيس محمد أنور السادات.

وتوفي الفريق محمد سعيد الماحي عن عمر يناهز ٨٥ عاما في ٢٠ يونيو ٢٠٠٧.

