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الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الأخبار

إعدام كبدة فاسدة في حملات تموينية على المطاعم بميدان الجيزة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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شنت حي جنوب الجيزة حملة تموينية على عدد من المطاعم بنطاق ميدان الجيزة أسفرت عن ضبط وإعدام كمية من الكبدة الفاسدة  غير  صالحة للاستخدام الآدمي خلال الحملات التمشيطيه للمطاعم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة وذلك خلال حملات شارك فيها ادارات التموين والصحه والطب البيطري والبيئة بحي جنوب الجيزة وجاري استكمال الحملات.

جاء ذلك في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات التموينية للتاكد من السلع والاغذية المعروضه للمواطنين حفاظا علي سلامتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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