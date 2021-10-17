اعتماد برنامج "أبوغزالة للحسابات" لمبادرة توطين لأتمتة أعمال 400 ألف تاجر تجزئة

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 03:12 م

اعتمدت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات برنامج "طلال أبوغزالة للحسابات" اعتماداً فنياً للمشاركة في مبادرة توطين لأتمتة 400 ألف تاجر تجزئة في المرحلة الأولى من خلال شركات التطبيقات المصرية بعد أن تم إجراء التقييم الفني اللازم لاعتماد البرنامج للمبادرة، حيث تم تسجيل البرنامج أيضاً في مكتب حماية الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وكانت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبالتعاون مع الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد أطلقت مبادرة تهدف إلى أتمتة محلات تجارة التجزئة في مختلف المحافظات لـ400 ألف تاجر وذلك من خلال الشركات المصرية العاملة في تطوير التطبيقات والمتخصصة في تقديم الدعم الفني والتدريب، كما أن لديها حلول تستهدف فئة صغار تجار التجزئة والتي ترغب في الاستفادة من الدعم اللوجيستي والتسويقي لتنمية أعماله.

وقد حصلت "أبوغزالة لتكنولوجيا المعلومات" على الاعتماد الفني لبرنامج "طلال أبوغزالة للحسابات"، وهو عبارة عن مجموعة خدمات تشمل المحاسبة المالية والأعمال المتكاملة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي هي أداة سهلة الاستخدام ومتعددة اللغات والمستخدمين والعملات، ولديها إمكانية الربط مع البرامج الأخرى وقواعد البيانات المختلفة.

جدير بالذكر أن برنامج "طلال أبوغزالة للحسابات" قد تم تطويره داخلياً من قِبَل مجموعة الخبراء العاملين في أبوغزالة لتكنولوجيا المعلومات، مما يسهل عمليات التطوير والتعديل إن لزمت لتتناسب واحتياجات الشركات والمستخدمين بالإضافة إلى وجود فريق عمل تقني لتقديم الدعم الفني على مدار الساعة.