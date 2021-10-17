رئيس "الوطني الاتحادي" الإماراتي يشيد بالعلاقات الثنائية المتميزة مع الصين

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 01:50 م

أشاد رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، صقر غباش، بالعلاقات الثنائية المتميزة بين بلاده والصين والتي من شأنها تحقيق تطلعات وطموحات قيادتي وشعبي البلدين على أساس الصداقة والاحترام المتبادل وبما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن ذلك جاء خلال لقائه، اليوم الأحد بأبوظبي، مع رئيس شركة هواوي الصينية العالمية للاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة لمنطقة الشرق الأوسط "ستيفن يي"، آخر التطورات التقنية على مستوى العالم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته في العديد من الصناعات والمشاريع القائمة والمستقبلية في الإمارات.

بدوره، أشار ستيفن إلى أن الشركة تعتمد على السياسات التكنولوجية في الإمارات باعتبارها الداعم الأكبر في تحقيق مساعي الشركة خاصة فيما يتعلق بتوفير حلول شمولية تسهم في تكوين أقوى شبكة ترابطية في العالم.