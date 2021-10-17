وزير ماليزي: ملتزمون بجهود الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 12:26 م

أعلن وزير المالية الماليزي تنجكو ظفرول عبد العزيز، أن بلاده تكثف جهودها للوفاء بالتزامها بالتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون وقادر على التكيف مع تغير المناخ، إذ أنها في مرحلة تحول فيما يتعلق بمكافحة أزمة المناخ والتحول البيولوجي.

وذكرت الخدمة العربية لوكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) اليوم /الأحد/، أن تصريحات عبد العزيز جاءت خلال مؤتمر افتراضي بعنوان (الطريق إلى جلاسكو وكونمينج: مكافحة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي في ماليزيا)، والذي نظمه الصندوق العالمي للطبيعة ووفد الاتحاد الأوروبي إلى ماليزيا.

وأضاف الوزير أن هذا الهدف يستلزم تحولًا تدريجيًا وكاملًا في النظم الاقتصادية والمالية وكذلك في القطاعات المتعلقة بغذائها ومياهها وطاقتها والسلع الأولية، بطريقة مستدامة وشاملة وعادلة.

وأوضح عبد العزيز أن الحكومة الماليزية تركز على الاستثمارات الخضراء؛ من أجل خفض انبعاثات غازات الدفيئة لاستكمال التقدم المحرز منذ التوقيع على اتفاق باريس للمناخ، بما يعني زيادة المساهمات غير المشروطة المحددة وطنيًا لخفض الانبعاثات بمعدل يصل إلى 45 في المئة بدلًا من 35 في المئة سابقًا.