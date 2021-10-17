أسعار العملات اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 10:24 ص

استقرت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021.

وفيما يلي بيان بالأسعار والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار الأمريكي 15.65 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي 18.15 جنيه للشراء و18.31 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني 21.46 جنيه للشراء و21.64 جنيه للبيع.

الفرنك السويسرى سجل 16.99 جنيه للشراء و17.14 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين يابانى 13.79 جنيه للشراء و13.91 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى 2.43 جنيه للشراء و2.45 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فقد استقرت الأسعار خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد كما يلي:

سعر الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي 51.79 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.