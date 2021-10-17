اليوم.. محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل مواطن بسبب خصومة ثأرية

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 07:12 ص

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة عامل ببتهمة الشروع في قتل مواطن بسبب خصومة ثارية في دار السلام.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار جمال السمري وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق ومصطفي انور مؤمن وامانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.

كشف امر الإحالة قيام المتهم محمد ر - ۲۵ سنة - عامل - بالشروع في قتل غريمه المجني عليه - محمود محمد باشا - عمدا مع سبق الإصرار بباعث الإنتقام إثر خصومة ثأرية مسبقة فبيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاح ناري وذخيرة تاليين الوصف " ونفاذا لمخططه الإجرامي وماانتواه من نية خبيثة للخلاص من خصمه دلته خط إلى حانوته فغافله حال كسبه قوت يومه وما أن ظفر به أطلق العنان ليده لتطلق وابلا من الاعيرة النارية باستخدام سلاحه متعدد الإطلاق المار بيانه صوب ضحيته فأستطالت إحداهم ذر قاصدأ من ذلك إزهاق فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي إلا أن أثر جرحه قد خاب لسبب لا دخل لإرداته فيه ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج

واضاف امر الاحالة أحراز المتهم سلاحا ناريا مششخن ( بندقية آلي ) مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرزاه بالاضافة الي ذخائر نارية مما تستخدم علي السلاح الناري.

وتضمنت شهادة الشهود حيث اكد الشاهد الأول محمود محمد باشا احمد - 45 سنة - مالك حانوت ( مغسلة)، ويشهد بوجود خصوم.