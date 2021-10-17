رائد العزاوي: استمرار الكاظمي لأربع سنوات مقبلة يعيد هيبة الدولة العراقية

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 02:18 ص

قال الدكتور رائد العزاوي، أستاذ العلاقات الدولية، ومدير مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية، إن الأطراف الإقليمية والدولية ترى في شخص السيد مصطفى الكاظمي، أنه قد حقق أشياءً كثيرة للعراق خلال السنة والنصف التي مرت من عمر وزارته.

وأكمل العزاوي، في حديثه للعربية الحدث، أن الكاظمي يمكن أن يكون خلال المرحلة المقبلة، بيضة القبان التي يمكن أن تخرج العراق إلى ما نريده أو ما يفعله السيد مقتدى الصدر من إصلاح وإعادة هيبة الدولة العراقية بشكل توافقي سيتوافق عليه الجميع بدون استثناء، وبالتالي من الأفضل أن يكمل الأربع سنوات المقبلة.

وتابع مدير مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية، أن المؤثر الأساسي في نتائج الانتخابات الحالية، هو رمي كرة النار في ملعب المحكمة الاتحادية.

وأوضح العزاوي، أن المادة 40 من القانون تنص على أنه لا يمكن للكتل السياسية أو المستقلين أن تتألف إلا بعد اختيار الوزارة واختيار رئاسة الوزراء، وبالتالي نحن أمام عقبة ربما ستأخذنا لأسابيع حتى تفصل في هذا الأمر.

وأكد العزاوي، أن العراق يبدو أمام مشهد ضبابي بمخرجاته، متابعًا: "نحن أمام حقيقة مهمة جدًا، وهي أن كل من يدعي أنه فائز بالانتخابات، لا يستطيع ولا يمكن له أن يشكل الوزارة".

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، أن فوز التيار الصدري بالانتخابات لم يكن غريبًا، لأنه أكثر انضباطًا، وبالتالي فوز السيد مقتدى الصدر هو فوز للعراقيين الحقيقيين.

وأردف العزاوي، أن هذه الانتخابات أظهرت بشكل واضح، حجم كل الكتل السياسية والأفراد السياسيين، وأن الشعب يحترم ويقدر التيار الصدري بشكل كبير.