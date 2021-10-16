غدا.. دعوى رئيس النادي الأهلي في اتهام مرتضى منصور بسبه وقذفه

السبت 16/أكتوبر/2021 - 10:45 م

تنظر المحكمة الاقتصادية دعوى رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، والتي يتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

ذكرت أوراق الدعوى، التي حملت رقم 1451 سنة 21، أن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، قام بسب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس النادي الكابتن محمود الخطيب خلال مقطعي فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتاريخ 7 يناير 2019، و9 يناير 2019، تضمنا إساءات إلى النادي الأهلي ومجلس إدارته.

كما أوضح أمر الإحالة في القضية رقم 343 سنة 2020 حصر جرائم اقتصادية، المتهم بها مرتضى منصور، بتهمة سب وقذف مجلس إدارة نادي الأهلي، وعلى رأسه الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، وذلك في مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك.

جاء في أمر الإحالة أنه بعد مطالعة أوراق القضية رقم 343 سنة 2020 حصر جرائم اقتصادية، بتقييد الأوراق جنحة بالمواد 166 مكرر، و171 و302 و306 من قانون العقوبات بالمادتين 70 و76 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادة 27 من قانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ضد مرتضى منصور، بدائرة قسم شرطة العجوزة، أنه في 9 يناير 2019، قذف المجني عليهم، محمود الخطيب، والعامري فاروق، وخالد مرتجي، وخالد الدرندلي، وإبراهيم كامل، وطارق حسن، ورانيا علواني، محمد الدماطي، وجوهر نبيل، ومحمد جمال، ومحمد زكريا، ومهند مجدي، ومحمد سعد، علنًا بأن نشر مقطعا مصورا على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالصفحة المسماة مرتضى منصور مسندا إليهم أمورا لو كانت صادقة لوجبت احتقارهم من أهل وطنهم، وذلك على النحو المبين بالفحص الفني المبين بالتحقيقات.

