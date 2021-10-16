الصحة تستجيب لتنسيقية الأحزاب وتوفر إسعاف لقرى حلايب وشلاتين

السبت 16/أكتوبر/2021 - 10:33 م

استجابت وزارة الصحة للشكوى التي تقدمت بها النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم وجود سيارات إسعاف في قرى الجاهلية وسوهين بحلايب وشلاتين، وعدم وجود أي خدمات طبية مما يجعلهم يضطرون للتوجه إلى الغردقة ومحافظة أسيوط وذلك على نفقتهم الخاصة.

وأصدرت الوزارة اليوم توجيه للدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية لتوفير سيارات الإسعاف.

من جانبهم وجه أهالي هذه القرى الشكر والتقدير والاحترام لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على جهدهم لخدمة الأهالي في جنوب البحر الأحمر وشلاتين وحلايب.