"العربي للتنمية المستدامة" يعقد مؤتمر "حان الوقت للتحول إلى البيئة الذكية”

السبت 16/أكتوبر/2021 - 06:51 م

عقد اليوم الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة وكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس بالتعاون مع رابطة الجامعات المؤتمر "العربي الدولي: حان الوقت للتحول إلى البيئة الذكية"، بمناسبة اليوم العربي للبيئة

افتتح المؤتمر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عبد العزيز الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة ورئيس المؤتمر وكوكبة من العلماء ورؤساء الجامعات والسفراء والعلماء من مصر وعدة دول عربية.

وقال الدكتور أشرف عبد العزيز أن المؤتمر يعقد في إطار المبادرات العربية المختلفة بضرورة تحول الأرض إلى بيئة نظيفة صالحة للعيش دون انتهاكات لمواردها مع صونها ورعايتها حتى تكون مؤهلة للعيش فيها مع توفير حياة كريمة لكل مشاركي الحياة عليها سواء الإنسان أو الحيوان أو النبات.

وتناولت محاور المؤتمر الأهمية الإستراتيجية العربية نحو التحول الى البيئة الذكية، وإعادة التخطيط العمراني المستدام والبناء الذكي، والتكنولوجيا الرقمية والتحول الى البيئة الذكية، وأثر التحسن المناخي على التحول الى البيئة الذكية، وأثر التخطيط والتنظيم على جعل البيئة بيئة ذكية، وأهمية التخفيف من الانبعاثات الحرارية والأشعة الضارة لخلق بيئة نظيفة ذكية، الحد من استخدام الطاقة الضارة وتحويلها إلى طاقة نظيفة ورؤية مستقبلية، التحول الأخضر آفاق ورؤية مستقبلية، البيئة الذكية نتاج التحول الأخضر، وأهمية الذكاء الإصطناعي في التنبؤ بالكوارث البيئية.