انطلاق بطولة الجمهورية للتنس الأرضي بأسيوط

السبت 16/أكتوبر/2021 - 01:34 م

انطلق في أسيوط المجمع التاسع لبطولة الجمهورية للتنس الأرضي لمختلف الأعمار بمشاركة 220 لاعبا ولاعبة يمثلون أكثر من 17 ناديا.

البطولة يستضيفها نادي بترول أسيوط وينظمها بالتعاون مع منطقة أسيوط للتنس.

من جانبه قال الكيميائي ماجد الكردي رئيس مجلس إدارة شركة اسيوط لتكرير البترول إن الشركة تنظم البطولة للعام السادس على التوالي في سياق حرص قطاع البترول على دعم الرياضة واتاحة الفرصة للاعبين في المحافظة للإحتكاك بلاعبي الأندية الأخرى لثقل موهبتهم وتنمية مهاراتهم للمنافسة في البطولات على مستوى الجمهورية.

وتصادف أن يكون الحكم العام للبطولة الحكم الدولي علي صلاح أبن محافظة أسيوط والذي أكد على أن البطولة تضم ناشئين واعدين في لعبة التنس.