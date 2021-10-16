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السبت 16 أكتوبر 2021
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الأخبار

شعراوى يعلن بدء المرحلة الثانية من الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
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قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية بدأت في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ18 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة، وذلك في 11 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 29 أكتوبر من نفس الشهر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفى إطار تنفيذ تكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.
وأكد وزير التنمية المحلية، فى تصريحات اليوم السبت، أن هناك متابعة حثيثة ومستمرة من السيد رئيس الجمهورية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء، لافتاً إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم لتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ، مشيراً إلي أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تقوم بالمتابعة اليومية مع جميع المحافظات لتحقيق المستهدف وفقاً للخطط التى تم وضعها قبل إنطلاق الموجة 18 والتي بدأت في 13 سبتمبر الماضى وتنتهى في 26 نوفمبر المقبل.
وأضاف اللواء محمود شعراوى، أن المحافظات وقوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية نجحت حتي 15 أكتوبر الجارى في استرداد حوالى 2860 فدان زراعة بعد إزالة 978 حالة تعد على الأراضى الزراعية، وإزالة 2950 مبنى مخالف على مساحة 396 ألف متر مربع .
ووجه "شعراوى" المحافظات بضرورة التنسيق الجيد مع جهات الولاية للأراضى التى تم إزالة التعديات من عليها سواء كان بالزراعة أو البناء لعدم السماح بعودة أى تعديات عليها مرة أخرى، والتعامل بكل حسم مع أى محاولات وإزالتها فى المهد واتخاذ الاجراءات القانونية مع سرعة استغلال تلك الأراضى على أرض الواقع .
يشار إلى أن الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تنفذ على 3 مراحل: الأولى من 13/9/2021 وحتى 3/10/2021 وتبدأ المرحلة الثانية من 11/10/2021 وحتى 29/10/2021 على أن تبدأ المرحلة الثالثة فى الفترة من 6/11/2021 وحتى 26/11/2021 .

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