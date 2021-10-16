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السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار العملات اليوم السبت 16 أكتوبر 2021

عملات
عملات
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استقرت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية من اليوم السبت 16 أكتوبر 2021.

وسجل سعر الدولار الأمريكي 15.65 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو الأوروبي 18.15 جنيه للشراء و18.31 جنيه للبيع، وجاء سعر الجنيه الإسترليني 21.46 جنيه للشراء و21.64 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الفرنك السويسرى 16.99 جنيه للشراء و17.14 جنيه للبيع، وسعر الـ100 ين يابانى 13.79 جنيه للشراء و13.91 جنيه للبيع، وسجل سعر اليوان الصينى 2.43 جنيه للشراء و2.45 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فقد استقرت الأسعار وسجل سعر الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وسعر الدينار الكويتي 51.79 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

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