تشاهدون اليوم.. توسكر الكيني يستضيف الزمالك.. وجيندارميري ناشونال يواجه الأهلي

السبت 16/أكتوبر/2021 - 11:00 ص

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 16 أكتوبر 2021 ، على النحو التالي:

دوري أبطال أفريقيا

2:00 توسكر الكيني : الزمالك

3:00 آرمى باتريوريتيك : النجم الساحلي

4:00 ساجرادا اسبيرانسا : رويال ليبوباردس

5:00 أسيك ميموزا : شباب رياضي بلوزداد

5:30 جيندارميري ناشونال: الأهلي

7:00 الملعب المالي : حوريا الغيني

7:00 المريخ السوداني : زاناكو الزامبي

كأس الكونفيدرالية الأفريقية

2:00 عزام يونايتد : بيراميدز

2:00 أورابا يونايتد : كوتون سبورت

3:00 اوغندا ريفينيو اوثورتي : المصري البورسعيدي

3:00 ريد أروز : بريميرو دي اوجوستو

5:30 اتحاد بن قردان : نهضة بركان

6:00 كونكورد : شبيبة الساورة

7:00 ديامبارس : إنييمبا

8:00 الجيش الملكي : شبيبة القبائل

الدوري الإنجليزي الممتاز

1:30 واتفورد : ليفربول

4:00 أستون فيلا : وولفرهامبتون

4:00 ليستر سيتي : مانشستر يونايتد

4:00 مانشستر سيتي : بيرنلي

4:00 ساوثهامتون : ليدز يونايتد

4:00 نوريتش سيتي : برايتون

6:00 برينتفورد : تشيلسي

الدوري الإسباني

6:30 ليفانتي : خيتافي

9:00 ريال سوسييداد : ريال مايوركا

الدوري الإيطالي

3:00 سبيزيا : ساليرنيتانا

6:00 لاتسيو : انتر ميلان

8:45 ميلان : هيلاس فيرونا

الدوري الألماني

3:30 جرويتر فورت : بوخوم

3:30 فرايبورج : لايبزيج

3:30 يونيون برلين : فولفسبورج

3:30 آينتراخت فرانكفورت : هيرتا برلين

3:30 بوروسيا دورتموند : ماينز 05

6:30 بوروسيا مونشنجلادباخ : شتوتجارت

الدوري الفرنسي

5:00 كليرمون فوت : ليل

9:00 ليون : موناكو