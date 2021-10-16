ads
السبت 16 أكتوبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. توسكر الكيني يستضيف الزمالك.. وجيندارميري ناشونال يواجه الأهلي

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 16 أكتوبر 2021 ، على النحو التالي:

دوري أبطال أفريقيا
2:00 توسكر الكيني : الزمالك
3:00 آرمى باتريوريتيك  : النجم الساحلي 
4:00 ساجرادا اسبيرانسا : رويال ليبوباردس
5:00 أسيك ميموزا : شباب رياضي بلوزداد
5:30 جيندارميري ناشونال: الأهلي
7:00 الملعب المالي : حوريا الغيني
7:00 المريخ السوداني : زاناكو الزامبي

كأس الكونفيدرالية الأفريقية
2:00 عزام يونايتد : بيراميدز
2:00 أورابا يونايتد : كوتون سبورت
3:00 اوغندا ريفينيو اوثورتي : المصري البورسعيدي
3:00 ريد أروز : بريميرو دي اوجوستو
5:30 اتحاد بن قردان : نهضة بركان
6:00 كونكورد : شبيبة الساورة
7:00 ديامبارس : إنييمبا
8:00 الجيش الملكي : شبيبة القبائل

الدوري الإنجليزي الممتاز
1:30 واتفورد : ليفربول
4:00 أستون فيلا : وولفرهامبتون
4:00 ليستر سيتي : مانشستر يونايتد
4:00 مانشستر سيتي : بيرنلي
4:00 ساوثهامتون : ليدز يونايتد
4:00 نوريتش سيتي : برايتون
6:00 برينتفورد : تشيلسي

الدوري الإسباني
6:30 ليفانتي : خيتافي
9:00 ريال سوسييداد : ريال مايوركا

الدوري الإيطالي
3:00 سبيزيا : ساليرنيتانا
6:00 لاتسيو : انتر ميلان
8:45 ميلان : هيلاس فيرونا

الدوري الألماني
3:30 جرويتر فورت : بوخوم
3:30 فرايبورج : لايبزيج
3:30 يونيون برلين : فولفسبورج
3:30 آينتراخت فرانكفورت : هيرتا برلين
3:30 بوروسيا دورتموند : ماينز 05
6:30 بوروسيا مونشنجلادباخ : شتوتجارت

الدوري الفرنسي
5:00 كليرمون فوت : ليل
9:00 ليون : موناكو

لبوابة نيوز مختلف الألعاب المسابقات الرياضية السبت الزمالك الأهلى شباب رياضي بلوزداد الملعب المالي بيراميدز المصري البورسعيدي