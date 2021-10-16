تشاهدون اليوم.. توسكر الكيني يستضيف الزمالك.. وجيندارميري ناشونال يواجه الأهلي

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 16 أكتوبر 2021 ، على النحو التالي:
دوري أبطال أفريقيا
2:00 توسكر الكيني : الزمالك
3:00 آرمى باتريوريتيك : النجم الساحلي
4:00 ساجرادا اسبيرانسا : رويال ليبوباردس
5:00 أسيك ميموزا : شباب رياضي بلوزداد
5:30 جيندارميري ناشونال: الأهلي
7:00 الملعب المالي : حوريا الغيني
7:00 المريخ السوداني : زاناكو الزامبي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
2:00 عزام يونايتد : بيراميدز
2:00 أورابا يونايتد : كوتون سبورت
3:00 اوغندا ريفينيو اوثورتي : المصري البورسعيدي
3:00 ريد أروز : بريميرو دي اوجوستو
5:30 اتحاد بن قردان : نهضة بركان
6:00 كونكورد : شبيبة الساورة
7:00 ديامبارس : إنييمبا
8:00 الجيش الملكي : شبيبة القبائل
الدوري الإنجليزي الممتاز
1:30 واتفورد : ليفربول
4:00 أستون فيلا : وولفرهامبتون
4:00 ليستر سيتي : مانشستر يونايتد
4:00 مانشستر سيتي : بيرنلي
4:00 ساوثهامتون : ليدز يونايتد
4:00 نوريتش سيتي : برايتون
6:00 برينتفورد : تشيلسي
الدوري الإسباني
6:30 ليفانتي : خيتافي
9:00 ريال سوسييداد : ريال مايوركا
الدوري الإيطالي
3:00 سبيزيا : ساليرنيتانا
6:00 لاتسيو : انتر ميلان
8:45 ميلان : هيلاس فيرونا
الدوري الألماني
3:30 جرويتر فورت : بوخوم
3:30 فرايبورج : لايبزيج
3:30 يونيون برلين : فولفسبورج
3:30 آينتراخت فرانكفورت : هيرتا برلين
3:30 بوروسيا دورتموند : ماينز 05
6:30 بوروسيا مونشنجلادباخ : شتوتجارت
الدوري الفرنسي
5:00 كليرمون فوت : ليل
9:00 ليون : موناكو