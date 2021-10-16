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السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

استقرار أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم السبت

بعد خسارته الأمس

ذهب
ذهب
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استقرت  أسعار الذهب، بداية تعاملات اليوم السبت بعد خسارته الأمس الجمعة ما يقرب من 9 جنيهات للجرام وسجل جرام الذهب عيار ٢١ يسجل 775 جنيها،  وسجل وعيار ٢٤ يسجل 885 جنيها، عيار ١٨ يسجل 664 جنيها، والجنيه الذهب يسجل 6208 جنيها.

وسجل عيار 14 نحو517 جنيه للجرام، وجاء سعر عيار 12 بقيمة 443 جنيه للجرام.

وهناك قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار.

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