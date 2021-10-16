كورونا في فلسطين.. 580 إصابة جديدة

السبت 16/أكتوبر/2021 - 02:03 ص

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية، 11 وفاة، و580 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1540 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 96 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3 %، ونسبة الوفيات 1 % من مجمل الإصابات.