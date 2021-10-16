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السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في فلسطين.. 580 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية، 11 وفاة، و580 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1540 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 96 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3 %، ونسبة الوفيات 1 % من مجمل الإصابات.

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