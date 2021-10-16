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السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في العراق.. 2162 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 2162 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, فيما بلغ إجمالي الإصابات 2032660 إصابة حتى الآن.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان اليوم، بتسجيل 32 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22713, فيما تم تسجيل 3199 حالات شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1961666 حالة.

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