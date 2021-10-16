سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 2162 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, فيما بلغ إجمالي الإصابات 2032660 إصابة حتى الآن.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان اليوم، بتسجيل 32 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22713, فيما تم تسجيل 3199 حالات شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1961666 حالة.
بوابة العرب
كورونا في العراق.. 2162 إصابة جديدة
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سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 2162 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, فيما بلغ إجمالي الإصابات 2032660 إصابة حتى الآن.
سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 2162 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, فيما بلغ إجمالي الإصابات 2032660 إصابة حتى الآن.