كورونا في المغرب.. 437 إصابة جديدة

السبت 16/أكتوبر/2021 - 05:19 ص

سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 437 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 941446.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 13 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 14533، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 921048 حالة.