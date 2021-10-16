سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 437 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 941446.
وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 13 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 14533، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 921048 حالة.
بوابة العرب
كورونا في المغرب.. 437 إصابة جديدة
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سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 437 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 941446.
سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 437 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 941446.