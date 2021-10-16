صحفي "البوابة نيوز" يكشف تفاصيل تعذيب سيدة بوحشية علي يد زوجها بعين شمس

السبت 16/أكتوبر/2021 - 12:53 ص

عرض برنامج "ضد الفوضى" على فضائية «HBC»، الذي يقدمه الإعلامي المستشار وائل أبو شوشة، خبر موقع «البوابة نيوز»، والذي يتناول واقعة تعذيب سيدة على يد زوجها بطريقة بشعة لمدة 3 أيام بمنطقة عين شمس.

وكشف محمود عياد، نائب رئيس قسم الحوادث بـ«البوابة نيوز»، تفاصيل الواقعة، بأن بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة عين شمس، بلاغا من أسرة سيدة تدعي ياسمين عادل، 33 سنة، مفاده تعرضها للتعذيب علي يد زوجها المدعو أحمد، لمدة 3 أيام وقام بتقيدها في غرفة النوم وقطع جسدها بموس وحلق شعرها وحرق جسدها بالسجائر.

وعقب ذلك فر المتهم هاربا وتكثف مباحث قسم شرطة عين شمس من جهودها لضبطه.