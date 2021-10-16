ads
السبت 16 أكتوبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

حوادث وقضايا

صحفي "البوابة نيوز" يكشف تفاصيل تعذيب سيدة بوحشية علي يد زوجها بعين شمس

برنامج ضد الفوضى
برنامج ضد الفوضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عرض برنامج "ضد الفوضى" على فضائية «HBC»، الذي يقدمه الإعلامي المستشار وائل أبو شوشة، خبر موقع «البوابة نيوز»، والذي يتناول واقعة تعذيب سيدة على يد زوجها بطريقة بشعة لمدة 3 أيام بمنطقة عين شمس.

وكشف محمود عياد، نائب رئيس قسم الحوادث بـ«البوابة نيوز»، تفاصيل الواقعة، بأن بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة عين شمس، بلاغا من أسرة سيدة تدعي ياسمين عادل، 33 سنة، مفاده تعرضها للتعذيب علي يد زوجها المدعو أحمد، لمدة 3 أيام وقام بتقيدها في غرفة النوم وقطع جسدها بموس وحلق شعرها وحرق جسدها بالسجائر. 
وعقب ذلك فر المتهم هاربا وتكثف مباحث قسم شرطة عين شمس من جهودها لضبطه.

نيوز طريق باحث فيديو حوادث مستشار بطريق البوابة المتهم صحفي بوابة نيوز منطقة