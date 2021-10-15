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الجمعة 15 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

عملية أمنية للجيش اليمني في مأرب تحصد قتلى من الحوثيين

الجيش اليمني
الجيش اليمني
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نفذ الجيش الوطني اليمني، بمساندة المقاومة الشعبية، اليوم الجمعة، عملية التفاف ناجحة تمكن خلالها من محاصرة 20 عنصرًا من الميليشيات الحوثية أقصى جنوب مديرية الجوبة في مأرب، وقد أسفرت العملية عن سقوط قتلى وأسرى من الحوثيين.

وأوضحت مصادر عسكرية  حسبما أفادت قناة اليمن الفضائية - أن الميليشيات كانت دفعت بمجموعات من عناصرها للتسلل من المرتفعات الجبلية المطلة على الجديدة، مركز المديرية، في محاولة للتوغل شمالًا، إلا أن الجيش اليمني تصدى لها بكمين محكم.

يذكر أن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، كانا نفذا أمس الخميس، كمينًا محكمًا استهدف ميليشيات الحوثي في محيط الجوبة جنوب مأرب، حيث أكد المركز الإعلامي للجيش أن الكمين أدى إلى سقوط نحو 40 من الحوثيين بين قتيل وجريح.

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