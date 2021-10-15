زد يتغلب على الأهلي ومصر للمقاصة بافتتاحية البطولة التحضيرية للناشئين

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 01:05 م

حققت فرق نادي زد إف سي للناشئين، نتائج إيجابية في افتتاحية بطولة زد التحضيرية لموسم أكتوبر الجاري، إذ تغلب فريقي زد إف سي مواليد 2009 و2010 على نظيرهما بنادي مصر للمقاصة بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف سجلهم يوسف عثمان ومعاذ محمد ويوسف باسم، وفي مواليد 2010 فاز زد بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد أحرزهما عبد الله أحمد السيد وبراء عاطف، كما فاز فريق زد مواليد 2008 على النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء أحرزه اللاعب مصطفى محسن، لتحقق فرق زد أول 3 نقاط بمشوار البطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 100 ألف جنيه.



وفي باقي المباريات، فاز فريق الزمالك مواليد 2010 على نظيره بالنادي الأهلي بهدف نظيف، وتعادل الفريقين مواليد 2009 سلبيًا، وحقق فريق الزمالك مواليد 2008 انتصارا على نادي مصر للمقاصة بثلاثة أهداف نظيفة.



وانطلقت بطولة زد التحضيرية لموسم 2021/2022، أمس الخميس وتستمر على مدار 3 أيام خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر الجاري، بمجمع ملاعب زد بمدينة الشيخ زايد بمشاركة أندية الأهلي والزمالك ومصر للمقاصة و زد إف سي للفئات العمرية من مواليد 2008 و2009 و2010، وذلك في إطار استراتيجية شركة زد لتطوير الرياضة المصرية من خلال منح الفرصة للمواهب الشابة بمختلف الأندية لإبراز موهبتهم وتطويرها بأحدث النظم التدريبية.



ومن المقرر أن تلتقي فرق الأهلي مع مصر للمقاصة والزمالك مع زد إف سي من مواليد 2008 و 2010، والأهلي مع الزمالك و زد إف سي مع مصر للمقاصة مواليد 2009.



وتختتم البطولة بلقاءات الأهلي مع الزمالك و زد إف سي مع مصر للمقاصة من مواليد 2008 و 2010 ، والأهلي مع مصر للمقاصة والزمالك مع زد إف سي من مواليد 2009، على أن يتم حساب الفرق الفائزة بحسب عدد النقاط التي جمعتها خلال اللقاءات الثلاثة، وتقدم إدارة شركة زد جوائز مادية للفائزين بقيمة 60 ألف جنيه للفائز بالبطولة، و30 ألف جنيه لصاحب المركز الثاني، و15 ألف جنيه للمركز الثالث.