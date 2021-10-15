صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 06:42 ص

صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 21ر369 نقطة أو ما يعادل 29ر1% ليصل إلى 14ر28920 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 44ر25 نقطة، أو28ر1%، ليصل إلى 41ر2012 نقطة.