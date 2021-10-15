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الجمعة 15 أكتوبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 21ر369 نقطة أو ما يعادل 29ر1% ليصل إلى 14ر28920 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 44ر25 نقطة، أو28ر1%، ليصل إلى 41ر2012 نقطة.

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