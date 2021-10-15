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الجمعة 15 أكتوبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأميركية ارتفاعًا يوم الخميس،عند إغلاق جلسات التداول في بورصة نيويورك.
وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" القياسي 74.46 نقطة، أو 1.7 بالمئة إلى 4438.26 نقطة، وصعد المؤشر " ناسداك " المجمع 251.79 نقطة، أو 0.731.7 في المئة، ليغلق عند 14823.43 نقطة.
وسجّل المؤشر "داو جونز" الصناعي عند الإغلاق ارتفاعًا بلغ 534.75 نقطة، أو 1.6 في المئة، ليغلق عند 34912.56 نقطة.

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