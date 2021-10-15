ads
الجمعة 15 أكتوبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

فضائيات

بالفيديو.. وزير الأوقاف: الاحتفال بالمولد النبوي وشراء الحلاوة مباح

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الاحتفال بالمولد النبوي وشراء حلاوة المولد مباح ومتاح من باب إدخال البهجة على البيوت والأولاد دون إفراط أو تفريط. 

وتابع خلال لقاء مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج كلمة السر المذاع على قناة صدى البلد، إن الإسلام دين السماحة والسعة واليسر وبعض الجهلاء هم من يحرمون الاحتفال بالمولد النبوي دون فهم لمعناها وهو ما تم علاجه في كتاب العقل والنص والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص والأديان لم تأتي لشقاء الناس. 

وأضاف أن مفهوم تجديد الخطاب الديني يعني الخروج من الجمود لافكري لإعمال العقل والخروج من الحفظ والتلقين لإعمال العقل في تفسير النص وفهمه بمقتضيات العصر. 

- وزير الأوقاف المولد النبوي الاحتفال بالمولد النبوي محمد مختار جمعة محمد مختار جمعة وزير الأوقاف