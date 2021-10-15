كورونا في الأردن.. تسجيل 1268 إصابة جديدة و6 حالات وفاة

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 03:21 ص

أعلنت وزارة الصحة في الأردن يوم الخميس، تسجيل 1268 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بـ"كوفيد-19" وذلك خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

كما أشارت الصحة الأردنية في بيانها اليومي لمعرفة مستجدات فيروس كورونا، ارتفاع العدد الإجمالي لحالات فيروس كورونا لتصل إلى 838523 حالة إصابة، بينما بلغ إجمالي حالات الوفاة ليصل إلى 10847 حالة وفاة، وتزايد العدد الإجمالي لحالات الشفاء من فيروس كورونا ليبلغ 813072 حالة شفاء بعد تسجيل 778 حالة شفاء جديدة، وذلك الاحصاءات منذ بداية جائحة فيروس كورونا.