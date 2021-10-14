دعاء يوم الجمعة.. ساعة تحقق لك الأماني

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 09:57 م

الدعاء في ليلة الجمعة من الليالي التي يستجيب الله فيها، خاصة أنها من أفضل الأيام التي طلعت فيها الشمس،

ما يميز هذا اليوم أنه اليوم الذي خُلِقَ فيه سيدنا آدم وفيه تقوم الساعة، قال صلوات الله وسلامه عليه :«خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ»

ورصد مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية عددا من الأدعية ليوم الجمعة، منها: «اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك، اللهم ارحمني برحمتك».

ومن أهم الأدعية ليلة الجمعة

«اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وأنت رب العرش العظيم اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، اللهم لا تمنع بذنوبنا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا»،

أفضل دعاء ليلة الجمعة.

وأوضح أن دعاء ليلة الجمعة: «اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك»، ضمن دعاء ليلة الجمعة

ووقال مركز الأزهر عن دعاء ليلة الجمعة: «ينبغي للمسلم أن يدعو بارئه في كل وقت وحين، إلا أن هناك بعض الأوقات التي يستحب فيها الإكثار من الدعاء باعتبارها مواطن للإجابة، ومن هذه الأوقات يوم الجمعة وتحديداً آخر ساعة من نهاره قبيل أذان المغرب، ففي هذا التوقيت تفتح أبواب السماء ولا يكون هناك حجاب بين العبد وربه وبالتالي تكون الدعوات مستجابة بإذنه تعالي».

اللهم في ليلة الجمعة لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العدل اليقين، لا إله إلا الله ربنا ورب أبائنا الأولين، سبحانك إني كنت من الظالمين الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله، ولا رازق غيره، الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير

اللهم يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض. يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة



على الإنسان أن يغتنم فرصة الدعاء يوم الجمعة، وأن يتقرب إلى الله كثيراً في هذا اليوم، لأنه أفضل الأيام التي طلعت فيها الشمس، وفيه ساعة استجابة، والدعاء هو السلاح الذي يحقق به المسلم ما يريد.