أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021 في السوق المحلي

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 05:10 م

ارتفعت أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الخميس الموافق 14 أكتوبر 2021، بنحو 3 جنيهات، اليوم، على مستوى جميع الأعيرة المختلفة، بعد الإرتفاعات الكبيرة أكثر من مرة على مدار يومين وكان آخرها قفزة في أسعار المعدن الأصفر بنحو 10 جنيهات ختام تعاملات الأمس الأربعاء.

وسجل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 إلى نحو896 جنيها، بعد أن كانت خلال تعاملات الامس 882 لكل جرام.

فيما سجل سعر عيار الذهب 21 الأكثر انتشارا ومبيعا في السوق المصري ،نحو 784 جنيها لجرام الذهب الواحد.

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى نحو 672 جنيها .

وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 523 جنيها للجرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب والتى تزن حوالي30 جراما نحو 27,866 جنيه.

كما سجل سعر الجنيه الذهب و يزن نحو 8 جراملت من المعدن الاصفر، نحو 6,272 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 896,000 جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط.