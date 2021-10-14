أسعار الدولار مساء اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 04:51 م

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، مساء تعاملات اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021، آخر تعاملات الأسبوع في البنوك العاملة في مصر و مكاتب الصرافة المصرية.

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الأمريكية أعلى سعر في مصرف أبو ظبي الاسلامي بقيمة 15.67 جنيه، في حين يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 15.69 جنيه.

كما سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصري 15.66 جنيه للشراء ، و15.75 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية وصل سعر الدولار إلي 15.65 جنيه للشراء ، و 15.75 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.66 جنيه للشراء ، و 15.76 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار فى بنك مصر حوالي 15.64 جنيه للشراء ، و15.74 جنيه للبيع.

وفى البنك التجارى الدولى "cib" بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حوالي 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى ليسجل نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.