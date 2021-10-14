المؤسسة المتحدة للتعاون الإنمائي والتنمية تطلق مبادرة "أطفالنا حياتنا"

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 03:04 م

أطلقت المؤسسة المتحدة للتعاون الإنمائي والتنمية، مبادرة “أطفالنا حياتنا” وهي تعد أحد أهم الأهداف التي ترعاها الدولة المصرية، كما أن لها أثر إيجابي في نشر ثقافة حقوق الإنسان و ضمانة مشاركة أفراد المجتمع في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال محمد بركات، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إن المبادرة تهدف إلى تنمية أطفال الشعوب واسترداد حقوقهم الإنسانية وتوفير احتياجاتهم ودمجهم في المجتمع من خلال دراسات ميدانية علي كافة المشكلات والتحديات التي تواجه أطفال الشعوب من أنواعها أطفال بلا مأوى، أطفال بلا هوية، أطفال مستغلة ، أطفال ذوى الهمم ، أطفال بلا صحة ، أطفال بلا تعليم ، أطفال الإدمان ، أطفال اللاجئين .

وأضاف أن الاهتمام بالأطفال ونشأتهم يعتبر إحدى أهم القضايا المعاصرة التي تواجه العالم بأثره ، وكذا بحث التعاون مع كافة مؤسسات الدول المناظرة وشركاء التنمية في إزالة تلك المعوقات وتوفير حياة كريمة لهؤلاء الأطفال، مشيرا إلى أنه في ضوء إعلان رئيس الجمهورية بأن عام ٢٠٢٢ عاماً للمجتمع المدني تم إطلاق المبادرة.

وأصدر محمد بركات رئيس مجلس أمناء المؤسسة المتحدة للتعاون الإنمائي والتنمية، قرارا بتشكيل لجان مشتركة تعمل في مختلف المجالات التنموية التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية الشاملة و المستدامة وذلك بإدارة مجموعة من نخبة شباب المجتمع المدني له رؤية مستقبلية ومن ذوى الخبرة في مختلف التخصصات، وفي إطار حرص المؤسسة المتحدة للتعاون الإنمائي والتنمية علي دعم الحكومة المصرية نحو تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي يأتي في مقدمتها الاهتمام بالقضايا المعاصرة التي تواجه أطفال الشعوب، ومن ثم قرارات مجموعة من اللجان المشتركة وهم : لجنة الدفاع الإجتماعي برئاسة الدكتورة نانسي كمال، ولجنة رعاية الأمومة والطفولة برئاسة مني عبدالقادر، ولجنة حقوق الإنسان برئاسة كريم مصيلحي ونائب رئيس اللجنة الدكتور أحمد عبدالعظيم إسماعيل، ويهدف ذلك إلقاء الضوء على أهم القضايا والمشكلات التي تواجه الأطفال والعمل علي استرداد حقوقهم الإنسانية، وذلك من خلال وضع خطة استراتيجية وطنية مشتركة مع كافة الجهات المختصة تتفق مع الإستراتيجية ۲۰۳۰ تأكد على توحيد الجهود معا من أجل جيلاً جديداً من الأطفال دون تمييز والعمل على توفير احتياجاتهم.

وأوضحت الدكتورة نانسي كمال رئيس لجنة الدفاع الأجتماعي، أن الاهتمامات بمشكلات الأطفال والعمل علي بحث سبل إزالتها هو يعتبر أحد أهم وسائل أدوات وآليات بناء الأوطان والاستثمار في العنصر البشري.

كما أوصت منى عبدالقادر رئيس لجنة رعاية الطفولة والأمومة بأهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني وضرورة مساندتهم في مساعيهم المستقبلية نحو تحول هؤلاء الأطفال من جيلاً بلا رؤية الي شباب له مستقبل مشرق وآمال وطموحات تعود بالنفع العام علي شعوب الأوطان .

وأكد كريم مصيلحي رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن حقوق الطفل هي تعد إحدى أهم قضايا حقوق الإنسان وهي حقوق عالمية وغير قابلة للتصرف أو التجاهل فهي حق لكل إنسان ، كما لكل الأطفال الحق في حمايتهم من العنف والاستغلال والانتهاك ، لذا يجب التعامل مع مشكلات هؤلاء الأطفال دون أهمال أو تمييز لخلق بيئة آمنة وحامية للأطفال.

وأكد الدكتور أحمد عبد العظيم اسماعيل نائب لجنة حقوق الإنسان وعضو لجنة رعاية الطفولة والأمومة، أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة سواء كانت حقوقاً مدنية أو اقتصادية أو اجتماعية أو دينية أو ثقافية فهي بأكملها تعد حقوق متأصلة في كرامة إنسانية تتمتع بمبدأ المساواة.