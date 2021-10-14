كورونا في الأردن.. 1286 إصابة جديدة

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 02:35 ص

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1286 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 837255 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 812051 حالة شفاء بعد تسجيل 1027 حالة إضافية، كما سجلت 14 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10841 حالة.