كورونا في المغرب.. 581 إصابة جديدة

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 06:26 ص

سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 940503.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 15 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14500، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 919713.