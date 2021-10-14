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الخميس 14 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في لبنان.. 692 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت لبنان 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 631642 إصابة.
وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 605582 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8400 حالة بعد تسجيل 6 حالات وفاة.

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