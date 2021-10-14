كورونا في لبنان.. 692 إصابة جديدة

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 06:26 ص

سجلت لبنان 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 631642 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 605582 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8400 حالة بعد تسجيل 6 حالات وفاة.