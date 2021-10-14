سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية 15 حالة وفاة، و756 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1748 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 95.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.4%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.
بوابة العرب
كورونا في فلسطين.. 756 إصابة جديدة
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سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية 15 حالة وفاة، و756 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1748 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية 15 حالة وفاة، و756 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1748 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.