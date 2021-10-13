نواب ونائبات قادمات: "فيشجراد" تسهم في توطيد العلاقات بين مصر والدول المشاركة

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 04:53 م

أشادت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة “نواب ونائبات قادمات” للتنمية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة "فيشجراد" والتي تضم المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا، مضيفة أن الرئيس يعد أول رئيس عربي وشرق أوسطي تتم دعوته لحضور القمة لثاني مرة، وهو خير دليل على قوة مصر ومكانتها.

وأكدت في بيان اليوم، أن القمة تساهم بشكل كبير في توطيد العلاقات بين مصر والدول المشاركة في كافة المجالات، وتدعم مكانة مصر على المستوى الخارجي، موضحة أن مصر حققت نجاحات في ملف العلاقات الخارجية خلال الفترة الماضية مما يدل على رؤية القيادة السياسية الصائبة وأننا نسير على الطريق الصحيح.

وَذكرت أن الرئيس السيسي تناول موضوعات هامة، من بينها قضية اللاجئين، وتشديده على أنه لا توجد معسكرات للاجئين في مصر، بل من الدول الحاضنة التي ترحب بهم وتمنحهم فرص العمل والعيش على أرضها بأمن وسلام، بجانب "مشروع حياة كريمة " والذي يسعى إلى تحسين أوضاع 60 مليون شخص في الريف المصري في جميع المجالات من بينها التعليم والصحة ومعالجة المياه والري والطرق والصرف الصحي وغيرها.

وأشارت إلى أن حديث الرئيس السيسي تناول أزمة كورونا بطريقة جيدة حيث أن مصر قد حرصت على السعى لتوطين صناعة اللقاحات ليس فقط لتلبية احتياجات مواطنيها، لكن أيضا للتصدير إلى القارة الإفريقية في محاولة منها لسد الفجوة بين الدول النامية والدول المتقدمة في تلقي اللقاح.