تأييد أحكام المؤبد والمشدد للمتهمين في محاولة اغتيال السيسي

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 01:52 م

قضت المحكمة المختصة برفض جميع الطعون في القضية 148 لسنة 2017 جنايات شرق القاهرة العسكرية والمعروفة بما يسمى بولاية سيناء، وتأييد جميع الأحكام الصادرة بحق المتهمين بالمؤبد والمشدد، وعدلت حكمين فقط بحق اثنين من المتهمين من المؤبد إلى المشدد 15 سنة.

وكانت قد قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بالسجن المؤبد لـ32 متهما، والمشدد 15 سنة لـ٢٩ متهما، والسجن المشدد ٥ سنوات ٨١ متهما، والمشدد ٣ سنوات لـ١١٧ متهما، والمشدد ١٠ سنوات لـ٣٦ متهما، والسجن المشدد 7 سنوات لمتهم وبراءة متهمين وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته، وعدم اختصاص لمتهم حدث، فى قضية محاولة اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسى، وولى عهد السعودية السابق، الأمير محمد بن نايف.

ووجهت النيابة للمتهمين، في القضية رقم 148، رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحارى أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.