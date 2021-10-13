اليوم.. بدء تسكين طلاب وطالبات جامعة الأزهر بالوجه القبلي

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 07:22 ص

تبدأ جامعة الأزهر التسكين اليوم الأربعاء، لطلاب وطالبات المدن الجامعية للوجه القبلي بالمدينة الجامعية بنين وبنات أسيوط، المرحلة الأولى الحاصلين على تقدير: ممتاز جميع الفرق، بنين وبنات، وتقدير: جيد جدًّا حتى الفرقة الثالثة، وتقدير: جيد جدًّا الفرقة التانية مناطق نائية بنين أسيوط، وتقدير: جيد جدًّا جميع المحافظات، وتقدير: جيد مناطق نائيه بنات أسيوط.

أما مدن سوهاج، وجرجا، وقنا، وأسوان، وطيبة الأقصر فتبدأ المرحلة الأولى للحاصلين على تقدير: ممتاز، وجيد جدًّا، وتقدير: جيد بجميع المدن.

ونبهت الجامعة أنه على جميع الطلاب والطالبات مراعاة الشروط الآتي:- دفع مصروفات المدينة الجامعية عن طريق (فوري) على الكود الخاص بمصروفات المدينة، مع تقديم أصل الإيصال وصورتين لإدارة المدينة وحافظة أوراق.- أخذ لقاح كورونا، وتقديم ما يفيد ذلك.- ملء استمارة التسكين وتقديمها لإدارة المدينة.

علمًا بأن إدارة الجامعة حريصة كل الحرص على خدمة وراحة أبنائها وبناتها من الطلاب والطالبات، وتسعى دائما لكل ما فيه مصلحتهم، وبرجاء الالتزام بالجداول التى سوف يعلن عنها بالكليات المقرر تسكين طلابها.

رابط نتيجة تنسيق المدينة الجامعية: http://azu.edu.eg/CityResult/