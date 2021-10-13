اليوم.. مؤتمر دولى لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين جامعة الأزهر

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 07:32 ص

تعقد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة بجامعة الأزهر المؤتمر الدولي الثالث، بعنوان الشباب في عيون التراث.. ضوابط التنشئة وآفاق الانطلاق"، اليوم وغدا بقاعة المؤتمرات بجامعة الأزهر، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، َودكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا.

وصرح الدكتور عوض إسماعيل عبد الله عميد الكلية ورئيس المؤتمر أن الجلسة الافتتاحية ستشمل كلمات كلا من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر نائبا عن الإمام الأكبر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، والدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة بالإضافة إلى عميد الكلية ورئيس المؤتمر.

