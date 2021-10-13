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الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في العراق.. 1644 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 1644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 2026349 إصابة حتى الآن.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 29 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22620, فيما سجلت 3472 حالات شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1952043 حالة.

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