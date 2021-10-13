كورونا في الأردن.. 1191 إصابة جديدة

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 02:25 ص

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1191 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 835969 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 811013 حالة شفاء بعد تسجيل 1052 حالة إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10827 حالة.