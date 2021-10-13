كورونا في فلسطين.. 809 إصابات جديدة

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 03:00 ص

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 11 وفاة، و809 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و1683 حالة تعافٍ ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 95.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.