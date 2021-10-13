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الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في المغرب.. 566 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 566 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات 939922.
وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 11 حالة وفاة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات 14485، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 919074.

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