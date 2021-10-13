سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 566 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات 939922.
وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 11 حالة وفاة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات 14485، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 919074.
بوابة العرب
كورونا في المغرب.. 566 إصابة جديدة
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سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 566 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات 939922.
سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 566 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات 939922.