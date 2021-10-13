كورونا في المغرب.. 566 إصابة جديدة

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 12:39 ص

سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 566 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات 939922.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 11 حالة وفاة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات 14485، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 919074.