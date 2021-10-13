كورونا في الكويت.. 37 إصابة جديدة

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 12:40 ص

سجلت الكويت 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وشفاء 41 مريضًا، ولم تسجل أي وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 412158، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 409087 والوفيات 2455.