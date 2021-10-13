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الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الكويت.. 37 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت الكويت 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وشفاء 41 مريضًا، ولم تسجل أي وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 412158، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 409087 والوفيات 2455.

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